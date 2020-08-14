ЦИК Белоруссии отклонил все запросы на непризнание итогов выборов

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что ЦИК отклонил все запросы на непризнание состоявшихся выборов.

«Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Дмитриев сообщил, что будет обжаловать результаты выборов в Верховном суде.

ЦИК опубликовал окончательные данные, согласно которым действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, а его главная оппонентка Светлана Тихановская — 10,12%.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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