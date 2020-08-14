Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев хочет оспорить в Верховном суде итоги выборов

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что будет обжаловать результаты выборов в Верховном суде. Об это сообщает РИА «Новости».

«Мы не согласны с решением ЦИК, будем обжаловать его в Верховном суде», — сказал он.

Политик отметил, что собирается добиться нового голосования.

Дмитриев призвал несогласных с решением ЦИК белорусов направлять ему свои расписки и обращения, в которых они будут разрешать ему от своего имени добиваться новых выборов.

Ранее ЦИК опубликовал окончательные данные, согласно которым действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, а Светлана Тихановская — 10,12%.

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