ЦИК Белоруссии обнародовал окончательные итоги выборов

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ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги выборов президента страны, сообщает ТАСС.

Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

За кандидата Светлану Тихановскую --10,1%.

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