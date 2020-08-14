Депутатов Госдумы проверят на двойное гражданство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, пишет пресс-служба нижней палаты парламента.

«Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку и направить запросы в уполномоченные органы РФ — МИД, МВД, ФСБ и СВР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если информация подтвердится, то в отношении депутатов будут приняты соответствующие меры.

Проверка членов нижней палаты парламента началась в конце июля. Первоначально запрос направили в ЦИК, но комиссия ответила, что это не входит в ее компетенцию.

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