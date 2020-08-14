МИД Турции отреагировал на соглашение ОАЭ и Израиля

Министерство иностранных дел Турции назвало лицемерным поступком решение ОАЭ заключить соглашение с Израилем и нормализовать двусторонние отношения, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«История и совесть народов в регионе не забудет и никогда не простит этот лицемерный поступок ОАЭ, которые предали палестинское дело ради своих узких интересов и пытаются представить это как самоотверженный шаг», — подчеркивается в заявлении.

Турецкий МИД добавил, что ОАЭ не имеет права вести переговоры с Израилем от имени Палестины.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что ОАЭ и Израиль достигли мирного соглашения. Делегации стран встретятся в ближайшие недели, чтобы подписать двусторонние соглашения. Израиль и ОАЭ должны нормализовать отношения, в частности Иерусалим остановит аннексию палестинских территорий.

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