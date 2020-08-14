Пушков отреагировал на призыв ввести санкции против РФ из-за Белоруссии

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение по поводу заявления депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского, который призвал ввести санкции в отношении России из-за протестов в Белоруссии.

Пушков считает, что такой призыв «абсурден», но он демонстрирует, что «антироссийские европейские элиты рефлекторно обвиняют Россию во всем под любым предлогом», либо «вообще без предлога».

По его словам, «ненавистников» России, подобных Сариушу-Вольскому, в Польше сейчас немало. Также сенатор выразил сожаление из-за того, что к таким людям «прислушиваются» в ряде стран Евросоюза.

«Пока это холостой выстрел. Но он обозначает направление очередной атаки на Россию», — добавил Пушков.

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