Семья Дегтярева прибыла в Хабаровск

В Хабаровск прилетели супруга и два сына врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Видео встречи семьи чиновник выложил в своем Instagram.

На кадрах можно увидеть, как Дегтярев встречает жену, сына-подростка, а также младшего ребенка.

«Прилетели любимые мои», — написал Дегтярев.

Отмечается, что у Дегтярева также есть еще два сына.

Президент России Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.

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