Семья Дегтярева прибыла в Хабаровск
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В Хабаровск прилетели супруга и два сына врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Видео встречи семьи чиновник выложил в своем Instagram.
На кадрах можно увидеть, как Дегтярев встречает жену, сына-подростка, а также младшего ребенка.
«Прилетели любимые мои», — написал Дегтярев.
Отмечается, что у Дегтярева также есть еще два сына.
Президент России Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
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