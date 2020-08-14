Трамп заявил о планах подписания мирного соглашения ОАЭ и Израиля в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп во время брифинга сообщил, что подписание соглашения о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем случится в Вашингтоне в августе или сентябре, передает РИА «Новости».

Американский лидер выразил слова благодарности премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду за их видение и лидерские качества.

«С нетерпением жду, когда в ближайшем будущем буду принимать их в Белом доме на формальном подписании документов», — сказал Трамп.

По его словам, возможно, это произойдет в течение следующих трех недель, когда Нетаньяху и Заид приедут в Вашингтон.

Ранее стало известно, что ОАЭ и Израиль достигли мирного соглашения.

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