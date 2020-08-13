Сербия вопреки угрозам США пожелала сотрудничать с Китаем

Сербия стала первой европейской страной, которая захотела сотрудничать с КНР вопреки угрозам санкций со стороны Соединенных Штатов, передает Reuters.

По данным агентства, сотрудничество затронет инфраструктуру, энергетику и телекоммуникации. В частности, Сербия собирается реализовать два проекта с китайской компанией Huawei, которая попала под санкции США из-за обвинений в передаче спецслужбам данных пользователей. Один проект связан с созданием в стране новой сети широкополосного интернета, второй — с развитием «умных городов».

Таким образом Белград намерен развивать собственную экономику.

Отмечается, что сотрудничество с Китаем, в частности с Huawei, также не вписывается в политику Евросоюза, членом которого стремится стать Сербия. Ранее Великобритания запретила Huawei заниматься разработкой местных сетей 5G и поставлять оборудование другим компаниям.

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