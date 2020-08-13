Посла Белоруссии вызвали в немецкий МИД

Белорусский посол Денис Сидоренко был вызвал в министерство иностранных дел Германии на фоне продолжающихся в Белоруссии акций протеста после выборов президента страны. Об этом сообщает агентство ДПА.

По данным агентства, встреча прошла во второй половине дня.

В ходе мероприятия ему разъяснили позицию немецких властей в связи с ситуацией в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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