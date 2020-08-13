США запретили почти все чартерные авиарейсы на Кубу
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Соединенные Штаты запретили почти все чартерные авиарейсы на Кубу, передает РИА «Новости».
Причиной Помпео назвал то, что доходы от поездок и туризма получает кубинская сторона. И нынешняя администрация США продолжит искать и сокращать прибыли, которые правительство Кубы получает от поездок.
Уточняется, что данный запрет не будет распространяться на государственные чартерные рейсы в Гавану и обратно, а также на другие разрешенные частные чартерные перелеты для срочных медицинских нужд, поисково-спасательных работ и других поездок в интересах США.