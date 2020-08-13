Трамп: Израиль и ОАЭ достигли мирного соглашения

Израиль и ОАЭ достигли мирного соглашения, написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

«Огромный прорыв достигнут сегодня! Историческое мирное соглашение между двумя нашими великими друзьями, Израилем и ОАЭ!», — говорится в сообщении.

Отмечается, что делегации стран встретятся в ближайшие недели, чтобы подписать двусторонние соглашения. Израиль и ОАЭ должны нормализовать отношения, в частности Иерусалим остановит аннексию палестинских территорий.