Работники «Белаза» вернулись на работу

Работники белорусского завода «Белаз», вышедшие на забастовку, вернулись на работу, пишет издание tut.by в Telegram.

Сотрудники прекратили забастовку после того, как мэр города Жодино пообещал встретиться с ними сегодня вечером.

Митингующие требовали показать протоколы выборов, вывести ОМОН из города и провести честное голосование.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко.

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