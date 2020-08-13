Работники «Белаза» вернулись на работу
Работники белорусского завода «Белаз», вышедшие на забастовку, вернулись на работу, пишет издание tut.by в Telegram.
Сотрудники прекратили забастовку после того, как мэр города Жодино пообещал встретиться с ними сегодня вечером.
Митингующие требовали показать протоколы выборов, вывести ОМОН из города и провести честное голосование.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сотни рабочих: СМИ сообщают о стачках в Белоруссии
— В «БелАЗе» прокомментировали информацию о забастовке рабочих