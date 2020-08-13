Колесникова потеряла связь с находящейся в Литве Тихановской

Одна из лидеров белорусской оппозиции, соратница бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что потеряла с ней связь. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У меня со Светланой нет связи, но будем стараться ее возобновить», — сказала Колесникова.

Тихановская покинула Белоруссию 11 августа. По ее словам, такое решение она приняла самостоятельно. Между тем сторонники политика предполагают, что на нее было оказано давление.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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