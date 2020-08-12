Россия и Саудовская Аравия пообещали помочь Ливану после взрыва порта

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега из Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в ходе телефонного разговора договорились оказать пострадавшему от взрыва в порту Бейрута Ливану. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«С.В.Лавров и Ф.Бен Фархан подчеркнули солидарность с дружественным Ливаном в связи со взрывом в порту Бейрута 4 августа с.г. и намерение оказывать ливанскому народу необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять участие в механизме оказания международной помощи Ливану.

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