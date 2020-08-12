Выборы в нынешний ЕДГ будут более конкурентными, чем год назад, считают эксперты

Предстоящий в сентябре единый день голосования обещает быть куда более конкурентным, чем предыдущие выборы в регионах, считают участники круглого стола «ЕДГ 2020. Итоги выдвижения и регистрации кандидатов и партийных списков. Новые электоральные реалии», который проходил на площадке ЭИСИ.

Так, эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал освобождение партий, имеющих депутатов в региональных заксобраниях, от сбора подписей, «технологически важным аспектом и существенной помощью». Он, в частности, обратил внимание на такие новые политические силы, как партия «За правду», «Зеленая альтернатива», «Новые люди» и Партия прямой демократии.

Наиболее активно ведет кампанию партия «За правду», полагает эксперт. Вместе с тем, по мнению Чеснакова, это политическая сила с лево-патриотической повесткой действует «на довольно насыщенном поле, где много конкурентов».

А вот партия «Новые люди», в его представлении, использует тему обновления и рассчитывает на поддержку предпринимателей и молодежи. Чеснаков также отметил, что Партия прямой демократии делает упор на кампанию в социальных сетях, а «Зеленая альтернатива» - на экологические проблемы, в том числе в Коми и Челябинской области.

По словам директора Института новейших государств Алексея Мартынова, причиной этому могла стать как пандемия коронавируса, благодаря которой общество успело соскучиться по электоральной активности, так и желание политических сил подготовиться к выборам в Госдуму, запланированным на следующий год.

«Кампания в следующем году в Госдуму подталкивает некоторые партии к активному участию в предстоящих выборах с целью получить определенное представительство в региональных парламентах, чтобы, например, облегчить способ выдвижения на думские выборы своих списков, не собирать подписи и так далее», — сказал Мартынов.

В свою очередь, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, заявил, что сегодня граждане ожидают от власти повышения качества жизни, экономической и социальной защиты, а также ответственности.