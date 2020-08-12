Эксперт прокомментировал встречу Путина и врио главы Камчатки

Разговор, состоявшийся во время встречи президента России Владимира Путина и врио губернатора Камчатки Владимира Солодова, позволяет надеяться на успехи в развитии региона, поделился с «Газетой.Ru» мнением генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев.

«Регионы, такие как Камчатка, Чукотка, Магаданская область — это регионы, которые не могут развиваться только с помощью внутренних возможностей. Выработаны вполне четкие направления этого развития», — отметил эксперт.

Так, в частности, речь идет о развитии интернета, который для таких регионов не является развлечением, подчеркивает Журавлев. По его словам, это способ коммуникации, потому что там, где мало дорог, необходимо больше информационной коммуникации: там, где вы не можете привезти письмо, его нужно отправить по интернету. Это именно механизм развития региона, говорит эксперт.

«Второе направление — это помощь федеральных властей в развитии жилищного строительства и строительстве больниц. Это пример того, где одними местными силами справиться невозможно: строительство больниц стоит дорого, а возведение жилья в таком регионе работает не совсем по рыночным механизмам, тем более когда существенная часть земельных участков в городах принадлежат федеральным ведомствам. Президент готов разрешить поставленный вопрос, но при этом четко понятно, что этот вопрос связан не с наличием некой слабости местной власти, а с объективными проблемами», — говорит Дмитрий Журавлев.

Кроме того, глава государства и врио губернатора обсудили вопрос о высоких ценах для жителей Камчатки. «Аналогичным образом ситуация обстояла и в советское время, потому что речь идет о транспортировке, ведь там из своего есть только рыба. Конечно, можно дотировать транспортировку, чтобы уменьшить ее в цене. И, наверное, это нужно делать, потому что люди живут там не только ради себя, но и ради страны. Если они не будут там жить, через некоторое время эти территории заселят американцы. Но это опять же вопрос федерального решения», — поясняет глава ИРП.

Дальний Восток, по словам эксперта, это очень богатый макрорегион, но для использования его богатств необходимы деньги. Развитие такого региона, как Камчатка — это очень нелинейная задача, требующая больших затрат, но другого пути все равно не существует, отмечает Журавлев.