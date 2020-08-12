Кандидат в президенты Белоруссии Черечень подал жалобу о непризнании выборов

Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень сообщил, что подал жалобу в Центризбирком республики о признании прошедших выборов недействительными, передает РИА «Новости».

«Вчера подали жалобу», — сказал Черечень.

Таким образом, на данный момент свои жалобы в ЦИК подали четыре кандидата из пяти.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЦИК Белоруссии принял жалобу Тихановской на результаты выборов

— Жена Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии

— Кандидат Канопацкая подала жалобу в ЦИК по итогам выборов в Белоруссии