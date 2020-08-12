Кандидат в президенты Белоруссии Черечень подал жалобу о непризнании выборов
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень сообщил, что подал жалобу в Центризбирком республики о признании прошедших выборов недействительными, передает РИА «Новости».
«Вчера подали жалобу», — сказал Черечень.
Таким образом, на данный момент свои жалобы в ЦИК подали четыре кандидата из пяти.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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