Кандидат Канопацкая подала жалобу в ЦИК по итогам выборов в Белоруссии
Кандидат в президенты на прошедших в Белоруссии выборах Анна Канопацкая сообщила, что подала жалобу в Центризбирком о признании недействительными выборов главы государства, передает РИА «Новости».
«Я уже подала жалобу», — сказала Канопацкая.
Она добавила, что рассмотрение жалобы в ЦИК будет «с предсказуемым результатом».
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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