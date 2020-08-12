Кандидат Канопацкая подала жалобу в ЦИК по итогам выборов в Белоруссии

Кандидат в президенты на прошедших в Белоруссии выборах Анна Канопацкая сообщила, что подала жалобу в Центризбирком о признании недействительными выборов главы государства, передает РИА «Новости».

«Я уже подала жалобу», — сказала Канопацкая.

Она добавила, что рассмотрение жалобы в ЦИК будет «с предсказуемым результатом».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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