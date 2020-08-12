Посол Афганистана в России отстранен от должности

Посол Афганистана в Москве Мохаммад Латиф Баханд отстранен от должности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Кабуле.

«Да, он отстранен от должности», — прокомментировал источник сообщения СМИ республики о том, что афганский посол в Москве был якобы уволен по распоряжению президента Ашрафа Гани.

Баханд был назначен на пост посла Афганистана в России в октябре 2018 года.