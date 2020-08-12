Схимонах Сергий поддержал Лукашенко

Схимонах Сергий (Николай Романов) поддержал переизбранного президента Белоруссии Александра Лукашенко и предостерег жителей республики от «майдана». Соответствующий ролик размещен на YouTube-канале блогера Всеволода Могучева.

«Обращаюсь к молодежи и здравомыслящим людям Белоруссии. Зачем вам «майдан» против любящего вас президента Белоруссии Лукашенко?» — заявил лишенный сана монах.

Он назвал опыт Украины зловещим и призвал белорусов остерегаться смерти, слез, горя и разрухи.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом.

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