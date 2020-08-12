Обама назвал кандидата Байдена на пост вице-президента США «идеальным партнером»
Бывший президент США Барак Обама прокомментировал решение кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена назначить на пост вице-президента сенатора Камилу Харрис в случае своей победы. Об этом сообщает The Hill.
Он назвал выбор кандидата на пост вице-президента страны первым важным решением, которое принимает новый глава государства.
По словам политика, таким решением Байден «подчеркнул свое суждение и характер». Ранее демократ обещал выбрать на данный пост кандидата женского пола.
«И теперь у Джо есть идеальный партнер, который поможет ему справиться с очень реальными проблемами, стоящими перед Америкой прямо сейчас и в предстоящие годы», — заключил Обама.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
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