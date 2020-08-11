Белоруссия попросила соседние страны не спешить с громкими заявлениями

В МИД Белоруссии заявили, что соседним странам не стоит делать громких заявлений о событиях в республике, так как это может еще сильнее подогреть нестабильность в обществе. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Белоруссии.

«Поддерживаете независимость и суверенитет – проявите не только принципиальность, но и ответственность», — указывается в обращении белорусского Министерства иностранных дел.

В ведомстве также считают «абсолютно неприемлемым» то, как быстро некоторые европейские чиновники сделали важнейшие для Белоруссии политические заявления, «даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию». Кроме того, в МИДе отметили, что «отдельные громкие выводы», сделанные на высшем и высоком уровнях, основаны на «откровенной неправде» и «односторонней информации».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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