Трамп заявил, что пандемия 1917 года могла закончить Вторую мировую войну
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вторая мировая война могла закончиться из-за пандемии испанского гриппа в 1917 году. Об этом сообщает Sky News.
«Наиболее похожая вещь случилась в 1917 году, великая пандемия. Это, определенно, была чудовищная вещь, которая привела к смерти от 50 до 100 миллионов людей. Она, возможно, положила конец Второй мировой войне. Все солдаты болели. Это была ужасная ситуация», — заявил Трамп.
Американский лидер перепутал и саму войну, и год начала появления болезни.
«Испанка» — самая массовая пандемия гриппа за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших. Эпидемия длилась с января 1918 года по 1920 год.
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