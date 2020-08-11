В США отреагировали на регистрацию российской вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар в эфире телеканала АВС прокомментировал регистрацию первой в мире — российской вакцины от коронавируса.

«Суть не в том, чтобы быть первым в получении вакцины», — заявил он.

Глава ведомства подчеркнул, что важнее всего эффективность и безопасность препарата для американских граждан и всего мира. Именно на этом сконцентрированы ученые США.

По словам Азара, в Соединенных Штатах уже две из шести разрабатываемых вакцин находятся именно на третьей фазе клинических испытаний, без результатов которой невозможно быть уверенными в безопасности препарата.

Ранее стало известно, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

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