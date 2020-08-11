Кандидаты в президенты Белоруссии Дмитриев и Черечень будут обжаловать результаты выборов

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что будет обжаловать в ЦИК результаты выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас готовим жалобу в ЦИК на непризнание выборов. Мы готовим текст, собираем факты. Будем подавать завтра», — заявил политик.

Аналогичную жалобу в ЦИК собирается подавать другой кандидат на пост главы Белоруссии Сергей Черечень. По его словам, его штаб уже подавал жалобы в ЦИК и генпрокуратуру по факту фальсификаций. Черечень добавил, что на основе собранных данных он планирует обжаловать результаты выборов, сейчас над этим работают юристы.

Ранее в ЦИК направила жалобу Светлана Тихановская, которая также участвовала в выборах главы республики.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тихановская направила жалобу в ЦИК по итогам выборов в Белоруссии