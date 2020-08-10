Эрдоган поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах, пишет агентство БелТА.

Эрдоган отметил значительную народную поддержку, которую Лукашенко получил на выборах.

«Хочу вновь выразить свою уверенность в том, что отношения между нашими странами и наше близкое сотрудничество продолжат развиваться», — приводятся слова турецкого лидера.

Эрдоган также пожелал Лукашенко счастья и успехов, а Белоруссии — процветания и благополучия.

Выборы президента прошли 9 августа. Согласно последней информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.

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