Эрдоган поздравил Лукашенко с победой на выборах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах, пишет агентство БелТА.
Эрдоган отметил значительную народную поддержку, которую Лукашенко получил на выборах.
«Хочу вновь выразить свою уверенность в том, что отношения между нашими странами и наше близкое сотрудничество продолжат развиваться», — приводятся слова турецкого лидера.
Эрдоган также пожелал Лукашенко счастья и успехов, а Белоруссии — процветания и благополучия.
Выборы президента прошли 9 августа. Согласно последней информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.
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