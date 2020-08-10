Главу ФБР вызвали для дачи показаний по расследованию о связи Трампа и России
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Главу Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофера Рэя вызвали в комитет американского сената по внутренней безопасности для дачи показаний о расследовании возможной связи Дональда Трампа с Россией перед выборами в 2016 году, сообщает Fox News со ссылкой на повестку.
Кроме того, комитет требует доступ ко всем документам, которые ФБР передало в министерство юстиции страны, указано в повестке.
В ФБР подтвердили, что бюро получило повестку и уже предоставило комитету по внутренней безопасности необходимые документы и информацию.
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