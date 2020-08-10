Чехия отвергла обвинения в организации протестов в Белоруссии
Глава МИД Чехии Томаш Петршичек отверг обвинения в причастности республики к организации протестов на территории Белоруссии, сообщает РИА «Новости».
«Чешская республика и ее отдельные структуры не имеют отношения к организации протестных акций в Белоруссии», — сказал Петршичек.
Он отметил, что МИД Чехии действительно на протяжении долгого времени поддерживает белорусское гражданское общество, однако не согласился с обвинениями во вмешательстве Праги во внутриполитические дела Минска.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестами в городах республики руководили кураторы из Чехии, Польши и Великобритании.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По их предварительным итогам, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набрал более 80% голосов. Оппозиция не признала результаты выборов.
В ряде городов республики состоялись несанкционированные акции протеста против фальсификаций на избирательных участках, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Пострадали более 3 тыс. человек.
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