ЦИК Белоруссии огласил предварительные результаты президентских выборов
ЦИК Белоруссии огласил предварительные результаты выборов на пост главы государства, передает РИА «Новости».
В соответствии с данными комиссии, в голосовании лидирует действующий президент Александр Лукашенко. За него отдали свои голоса более 4,6 млн белорусов — 80,23%.
Второе место занимает Светлана Тихановская. Она набрала 9,9% — 574 тыс. человек.
От 1% до 2% набрали Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, и Анна Канопацкая.
Голосование прошло 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
По последним данным, в результате беспорядков пострадали около 3 тыс. человек.
Лукашенко заявил, что протестующими в стране управляли из Польши, Великобритании и Чехии.