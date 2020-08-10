В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Президентские выборы в Белоруссии проходили в обстановке тотальной фальсификации, поэтому их итоги вызывают сомнение. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Президентская кампания сопровождалась тотальной фальсификацией и дезинформацией. В такой обстановке говорить о том, сколько на самом деле набрал Лукашенко, — это гадание на кофейной гуще. Явно столько не было. Рассказы о том, что 40% проголосовали досрочно – это тоже надувательство. Те результаты, которые были объявлены, — не внушают доверия. Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти. По результатам этих выборов Лукашенко выглядит как человек, который безо всяких затей навязывает себя Белоруссии», — сказал депутат.

Он добавил, что мировое сообщество встанет на сторону протестующих белорусов. При этом Затулин выразил сожаление тем, что наблюдательная миссия СНГ поддержала Лукашенко.

«Вряд ли мировое общественное мнение будет на стороне Лукашенко. Я очень сожалению, что в СНГ не усмотрели бревна в глазу белорусской власти и дали оптимистичный комментарий. Лукашенко превысил всякую меру. Мы не желаем никакого раздора и «майдана» Белоруссии, но он же невменяем. Проблема в том, что руководитель Белоруссии невменяемый человек, когда дело касается власти», — заявил парламентарий.

Накануне в Белоруссии прошли президентские выборы. По предварительным итогам, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. В ряде городов страны начались акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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