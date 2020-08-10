ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии
Евросоюз может рассмотреть введение новых санкций против Белоруссии после президентских выборов в стране, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович. Об этом пишет ТАСС.
«Санкции будут одной из опций к рассмотрению», — сказал Чапутович, выразив надежду, что до этого не дойдет.
Министр отметил, что «все зависит от развития ситуации и действий властей» Белоруссии.
До этого некоторые страны ЕС осудили президентские выборы, назвав их антидемократическими.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По предварительным итогам выборов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набрал 80,23% голосов.
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