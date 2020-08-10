Лукашенко предварительно побеждает на выборах
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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко предварительно побеждает на выборах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ЦИК страны Лидию Ермошину.
Первые итоги показывают, что за Лукашенко проголосовали 80,23%, то есть 4,6 млн человек.
На втором месте Светлана Тихановская. Она набрала почти 10% голосов — 574 тыс. человек.
Следом идут Анна Канопацкая — 1,68%, Сергей Черечень — 1,13%, Андрей Дмитриев — 1,04%.
Явка на выборы президента составила 84%.
Ранее стало известно, что в штабе Тихановской отказались признавать результаты голосования.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки. По последним данным, задержаны около 3 тыс. человек.