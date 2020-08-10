Глава минюста США назвал «Антифа» большевиками и фашистами

Глава министерства юстиции США Уильям Барр высказался в адрес участвовавшего в американских акциях протестов движения «Антифа». Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News.

По его мнению, движение является большевистским с фашистской тактикой.

«Это революционная группировка, которая заинтересована в некоей форме социализма, коммунизма», — добавил Барр.

Генпрокурор также высказался в адрес оппозиционной Демократической партии. Он назвал ее «руссоистской революционной партией», то есть следующий идеям философа Жан-Жака Руссо, проповедовавшего социальное равенство.

Кроме того, Барр добавил, что демократы не заинтересованы в компромиссе, а в тотальной победе, что он назвал «заменой религии».

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