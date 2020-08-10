Штаб Тихановской забаррикадировался из-за опасений задержаний

Штаб кандидата в президента Белоруссии Свеланы Тихановской забаррикадировался на фоне проходящих в центре Минска столкновений силовиков и протестующих. Об этом сообщает Sputnik Белоруссии.

Агентство отмечает, что в здании штаба заперли двери и окна из-за опасений задержаний.

«Есть опасения, что власть решит обвинить своих соперников на выборах президента в беспорядках в Минске», — цитируются слова представителей штаба.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.