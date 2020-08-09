Пелоси: выбирать президента должен не Путин, а народ США

Спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что выбирать главу Соединенных Штатов Америки должен не президент России Владимир Путин, а американский народ. Об этом сообщает CNN.

Журналисты спросили политика о вмешательстве России в президентские выборы.

«Я считаю, что американцы должны решить, кто будет президентом США, а не Владимир Путин», — заявила Пелоси.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.