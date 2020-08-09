Советник Трампа заявил, что у США почти не осталось целей для новых санкций против РФ
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Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтону почти не осталось, против кого вводить санкции в России, передает CBS.
Он отметил, что нынешняя администрация Белого дома является самой жесткой в том, что касается России. По словам О'Брайена, в этом она превзошла предыдущие администрации.
Советник Трампа констатировал, что американская сторона уже ввела санкции против сотен российских организаций.
«Мы чертовски много ввели санкций против России - частных лиц, компаний, правительства», — сказал О'Брайен.
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