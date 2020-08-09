В штабе Тихановской сообщили о девяти задержанных из своей команды

Девять человек из штаба Светланы Тихановской были задержаны, передает Tut.by со ссылкой на пресс-секретаря кандидата Анну Красулину.

По ее словам, в числе задержанных на данный момент: начальник штаба и доверенное лицо Мария Мороз, доверенные лица кандидата Олег Моисеев, Татьяна Каневская, Юрий Власов, Андрей Смоленчук, Дмитрий Тит, Павел Мельковский, Николай Масловский и Антон Сташевский.

Уточняется, что Смоленчук получил 15 суток, Тит не выходит на связь, Мельковский осужден на 5 суток, а его машина со 100 тыс. листовок изъята, Сташевского перевели в Следственный комитет. Что предъявляют остальным — пока неизвестно. Кроме того, неизвестно местонахождение некоторых задержанных.

9 августа в Белоруссии проходят президентские выборы.

Один из главных соперников Александра Лукашенко в выборах на пост главы государства, Виктор Бабарико, был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Другой кандидат в президенты — Цепкало — в конце июля покинул Белоруссию. По словам его супруги, из достоверных источников Цепкало получил информацию о готовящемся задержании и возможном лишении родительских прав. Еще одного кандидата — оппозиционера Сергея Тихановского — также задержали, возбудив против него уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов. После этого на пост президента страны решила баллотироваться супруга Тихановского Светлана, а в Белоруссии начались массовые протесты.

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