Зеленский пообещал, что крымские татары получат статус коренного народа

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Sergey Dolzhenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намерен дать статус коренного народа крымским татарам, пишет офис президента.

«На Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов и статусом крымскотатарского народа как коренного», — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что выход Крыма сделал еще более актуальным вопрос статуса крымских татар.

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