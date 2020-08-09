Зеленский пообещал, что крымские татары получат статус коренного народа
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен дать статус коренного народа крымским татарам, пишет офис президента.
«На Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов и статусом крымскотатарского народа как коренного», — говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что выход Крыма сделал еще более актуальным вопрос статуса крымских татар.
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