NYT: главу разведки США уволили за доклад о предпочтениях РФ на американских выборах

Дэниел Коутс был отправлен в отставку с поста директора Национальной разведки США летом 2019 года из-за отказа скорректировать часть доклада о «российском вмешательстве» в выборы США в ноябре 2020 года для переизбрания Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Такой вывод издание сделало по итогам бесед репортера Роберта Драпера с 40 действующими и бывшими сотрудниками американских спецслужб, законодателями и их помощниками.

По данным источников, в изначальной версии доклада значилось, что Россия якобы выступает за переизбрание Трампа на второй срок. Позиция была основана на данных американских спецслужб о том, что Кремль «пытался помочь» избраться Трампу в 2016 году.

Так, Коутсу рекомендовали внести некоторые изменения в доклад, однако он отказался. После этого американский лидер заявил, что Коутс уходит с поста директора Национальной разведки 15 августа. В сентябре вышеуказанный доклад вышел в окончательной редакции. В нем была смягчена формулировка о предпочтениях России на выборах США 3 ноября 2020 года.

«Российские руководители, вероятно, считают, что шансы на улучшение отношений с Соединенными Штатами снизятся при другом президенте США», — было напечатано в конечной версии доклада.

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