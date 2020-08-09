Путин отправил письмо Лукашенко о задержанных под Минском россиянах

Президент России Владимир Путин отправил белорусскому коллеге Александру Лукашенко письмо «на пяти страницах», где изложил все факты по задержанным под Минском россиянам, пишет «Интерфакс».

«Сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты. Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией — заблуждаетесь!», — сказал Лукашенко.

Отмечается, что лидеры договорились разобраться по вопросу о задержанных.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Киев заявил, что задержанные причастны к террористической деятельности на территории Украины и попросили выдать их для привлечения к ответственности.

Лукашенко пообещал выдать россиян, если Украина докажет их виновность.

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