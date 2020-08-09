Кандидаты в президенты США укусила летучая мышь
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Кандидата на должность президента США от Либертарианской партии Джо Джоргенсен укусила летучая мышь. Об этом она сообщил в Twitter.
Политик отметила, что в следующих мероприятиях, включая предвыборный митинг 9 августа, она не сможет поучаствовать, потому что должна пройти лечение от бешенства.
Выборы на пост президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.
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