Кандидаты в президенты США укусила летучая мышь

Кандидата на должность президента США от Либертарианской партии Джо Джоргенсен укусила летучая мышь. Об этом она сообщил в Twitter.

Политик отметила, что в следующих мероприятиях, включая предвыборный митинг 9 августа, она не сможет поучаствовать, потому что должна пройти лечение от бешенства.

Выборы на пост президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

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