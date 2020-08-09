Зеленский пообещал не вмешиваться в выборы президента США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна никогда не будет вмешиваться в выборы других государств, в том числе США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

«Как президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны», — сказал он.

Зеленский добавил, что Украина не будет вмешиваться в президентские выборы США, чтобы не нанести ущерб отношениям с американскими партнерами.

Украинский лидер отметил, что гражданам его страны лучше воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США.

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