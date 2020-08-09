Посол РФ: после Brexit политика Великобритании становится более проамериканской

Посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил, что политика Великобритании с тех пор как страна вышла из ЕС становится более зависимой от политики США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В настоящий момент Великобритания будет более независимой, но тенденция, которую мы сейчас видим, что политика Великобритании все больше и больше связана с политикой Соединенных Штатов, и это нас немного беспокоит», — сообщил посол.

Келин подчеркнул, что после выхода Великобритании их состава ЕС открылись новые возможности для сотрудничества России и Соединенного королевства в торговой сфере, однако этим возможностям мешает политический барьер.

Говоря о торговой сделке Вашингтона и Лондона, посол отметил, что Великобритании придется принять некоторые установки США для успешного соглашения.

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