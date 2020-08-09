Трамп повздорил с главным инвестором республиканцев

Между президентом США Дональдом Трампом и крупнейшим инвестором Республиканской партии Шелдоном Адельсоном произошел конфликт. Об этом сообщает Politico.

По данным источника издания, Адельсон позвонил президенту, чтобы обсудить меры администрации по стимулированию экономики в условиях пандемии, однако американский лидер сменил тему разговора, спросив Адельсона, почему тот не делает больше для его предвыборной кампании.

Этот звонок стал причиной беспокойства в рядах республиканцев, так как Трамп мог настроить против себя одного из своих главных спонсоров.

Однако, реакция и мнение самого Адельсона остаются неизвестными.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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