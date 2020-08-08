Алексей Нечаев стал председателем партии «Новые люди»

Инициатор создания партии «Новые люди» Алексей Нечаев был избран новым председателем партии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

«Мы пришли побеждать, чтобы реально улучшать жизнь людей в каждом городе и регионе. Для нас важны не только федеральные выборы уровня Госдумы, но, и чтобы на каждом уровне власти — региональном, городском, сельском — тоже были наши люди», — заявил Нечаев.

Он добавил, что партии необходимо быть в максимально близком и прямом контакте с избирателями.

По словам Алексей Нечаева, 13 сентября «Новые люди» планируют получить голоса на выборах и депутатские мандаты в регионах и городах. Партия «Новые Люди» участвует в выборах депутатов заксобраний Калужской, Воронежской, Новосибирской, Рязанской, Костромской и Белгородской областей. Кроме того, кандидаты от партии баллотируются в депутаты городских парламентов Калуги, Воронежа, Новосибирска, Костромы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Томска, Нижнего Новгорода, Самары, Липецка и Ессентуков.

В работе съезда партии «Новые люди» принимают участие более 300 делегатов и гостей из 55 регионов страны.

Так же сегодня, на съезде партии, был избран новый состав Центрального совета партии. В него вошли 10 человек: председатель партии Алексей Нечаев, руководитель исполкома партии Александр Даванков, основатель движения «Школа – наше дело», главный редактор издательского дома «Первое сентября» Артем Соловейчик, писатель Роман Злотников, председатель Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова, блогер Рамис Япаров, организатор конкурса «Мой первый бизнес» Дарья Карасева, руководитель благотворительного фонда «Капитаны» Александр Дёмин, предприниматель Антон Ткачёв и основатель образовательного проекта «Школа новой политики» Анна Трофименко.

Как подчеркнул в своем выступлении на съезде Алексей Нечаев: «Мы за поступательные, но неуклонные перемены. Мы не будем обещать избирателям золотые горы и быстрые результаты. Система слишком закостенела, чтобы рассчитывать на то, что она быстро поддастся новым людям. Нужно честно сказать нашим гражданам — что мы можем сделать и что нам будет трудно сделать. И самое важное — почему. Люди хотят правды».

Патия была зарегистрирована Минюстом в апреле 2020 года, после чего «Новые люди» выдвинули около 600 кандидатов на выборы в сентябре в 13 регионах страны