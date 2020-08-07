В Минске задерживают велосипедистов-оппозиционеров вместе с велосипедами
В Минске задерживают участников оппозиционного велопробега солидарности, сообщает правозащитный центр «Весна».
«В Минске задерживают участников и участниц традиционных велосипедных акций солидарности», — говорится в сообщении.
По данным центра, в задержаниях принимали участие сотрудники ОМОНа, милиции и солдаты внутренних войск.
Отмечается, что массовые задержания происходили в районе Академии наук и Площади Победы. Велосипедистов задерживают вместе с велосипедами.
Президентские выборы в Белоруссии должны состояться 9 августа. Один из главных соперников Александра Лукашенко в выборах на пост главы государства Виктор Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Другой кандидат в президенты — Цепкало — в конце июля покинул Белоруссию. По словам его супруги, из достоверных источников Цепкало получил информацию о готовящемся задержании и возможном лишении родительских прав. Еще одного кандидата — оппозиционера Сергея Тихановского — задержали в мае, а в июне против него возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов.
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