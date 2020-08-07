Зеленский надеется на признание успехов перемирия в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что на следующей встрече лидеров Нормандского формата в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия в Донбассе. Об этом он написал у себя в Facebook.

«Следующая остановка — Берлин, где мы закрываем промежуточные успехи перемирия и идем дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны. И мы сделаем все, чтобы так и было», — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что впервые за пять лет специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине не зарегистрировала нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.

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