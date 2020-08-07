Познер оценил вероятность победы Лукашенко на выборах

Телеведущий Владимир Познер заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко непременно победит на грядущих президентских выборах. Об этом говорится в сообщении на сайте «Познер Online».

«Лукашенко не проиграет – это сто процентов из ста», — заявил Познер.

Он подчеркнул, что Лукашенко сейчас «немножко ослаблен», но это не помешает ему вновь стать президентом, поскольку России выгодно такое положение вещей.

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться 9 августа. Один из главных соперников Александра Лукашенко в выборах на пост главы государства Виктор Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Другой кандидат в президенты — Цепкало — в конце июля покинул Белоруссию. По словам его супруги, из достоверных источников Цепкало получил информацию о готовящемся задержании и возможном лишении родительских прав. Еще одного кандидата — оппозиционера Сергея Тихановского — задержали в мае, а в июне против него возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин и Лукашенко обсудили задержание российских граждан

— Главу штаба конкурента Лукашенко на выборах арестовали

— В Белоруссии задержали журналистов «Настоящего времени»