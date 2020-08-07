Путин и Лукашенко договорились найти виновных в ситуации с задержанием россиян

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились выяснить «истинные причины» ситуации с задержанием россиян под Минском, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности», – указано в сообщении.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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